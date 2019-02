© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Tuttosport: "Il mio obiettivo è quello di crescere e togliermi tante soddisfazioni. Avevo l'obiettivo di superare i gol segnati lo scorso anno e l'ho fatto con grande anticipo. Adesso non me ne pongo altri, pensiamo tutti insieme a fare il massimo partita dopo partita e vediamo dove si può arrivare. Nel momento in cui non facevo gol ero tranquillo perché sapevo che sarebbero arrivati. Adesso che segno tanto sono sereno e non mi monto la testa. È la mia personalità. La sfida con il Torino in campionato e quella con la Fiorentina in Coppa? Non dimentichiamo che si cono i viola anche in campionato e poi la Sampdoria. È un filotto importante, sappiamo che ogni occasione va sfruttata al massimo. Prima andiamo in campo a Torino e poi pensiamo alla semifinale. È la prima volta che mi trovo a giocare da protagonista una gara di questo livello, a Napoli ho giocato ma non nelle gare decisive pur avendo vinto Coppa Italia e Supercoppa".