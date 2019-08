Atletico, cosa manca: una squadra costruita con intelligenza

La conferma del Cholo Simeone e l’arrivo di buoni elementi può rivitalizzare nuovamente un Atletico Madrid che nell’ultimo anno non ha trovato quella continuità giusta per poter insediare Barcellona e Real Madrid, ma soprattutto per poter ripetere l'exploit in Champions League degli ultimi anni. Ora bisognerà capire come reagirà la squadra alla cessione di Griezmann, ma viste le prime amichevoli Joao Felix si è inserito al meglio negli schemi di Simeone.

Tra le big d’Europa probabilmente i colchoneros sono la squadra con più equilibrio, soprattutto nella zona centrale del campo. Manca poco o niente ad una compagine esperta soprattutto nel pacchetto arretrato: i biancorossi di Madrid possono fare la differenza, sia in patria che nella competizione dalle grandi orecchie.

COSA MANCA - Considerando il 4-4-2, segno distintivo dell’Atletico, la squadra è completa in tutti i reparti. La partenza di Godin non è un problema, anche a centrocampo ci sono molti elementi per poter giocare con quattro calciatori. Considerando tutti i ruoli e le voci di mercato, ci potrebbero essere anche un paio di cessioni: su tutti Angel Correa, che piace molto al Milan. Infatti i madrileni dovranno capire come operare al meglio sul mercato, per poter evitare di avere esuberi da piazzare nella sessione invernale.

Da evidenziare l’impatto che Joao Felix ha avuto sulla squadra. Al momento l'asso portoghese deve ancora giustificare il costo del cartellino, ma con una punta d’area di rigore come riferimento sarà libero di esprimere tutto il suo potenziale. Se riuscirà ad essere determinante durante la stagione, Simeone avrà trovato la seconda punta di qualità che ha sempre cercato in questi anni. Di giocatori di livello ne sono passati parecchi, ma il portoghese ha le caratteristiche fisiche adatte per poter giocare nel 4-4-2.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - Sul modulo ci sono pochissimi dubbi, difficilmente ci sarà un cambio in vista della nuova stagione. Joao Felix agirà come seconda punta, Diego Costa e Morata si giocheranno un posto da titolare. In difesa qualche volto nuovo, l'unica incognita rimane Trippier: l'ex Tottenham dovrà adattarsi in fretta al modulo del Cholo.

(4-4-2): Oblak; TRIPPIER, Gimenez, FELIPE, Savic; Saul, HERRERA, Koke, Lemar; JOAO FELIX, Morata. All: Simeone (confermato).