L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus (in programma domani alle 21), dando risalto a deu dei giovani più promettenti (e costosi) del calcio mondiale: Joao Felix e Matthijs de Ligt. Il portoghese - infatti - è costato 127,2 milioni: 120 al Benfica, 6 per il finanziamento del pagamento, 1,2 come diritto di formazione al Porto. È il bipede più caro nella storia dell’Atletico e il portoghese con il cartellino più alto di sempre, altro che Ronaldo. Al netto dei bonus, lo battono solo Neymar e Mbappé. De Ligt ha lasciato Amsterdam per 75 milioni più 10,5 di oneri accessori, difensore più caro di sempre alla Juventus. I guadagni vanno di conseguenza: almeno 6 milioni all’anno per Felix, 8 per cominciare per Matthijs.