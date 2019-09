Atletico-Juve, i voti ai tecnici: Sarri indovina Cuadrado, Simeone tiene alti i giri

Fonte: Inviato a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La dinamica della gara lascia un po’ di amaro in bocca alla Juventus, che era sul 2-0 e si ritrova sul 2-2. Però la prima europea in bianconero di Maurizio Sarri non è certo da buttare. E le scelte iniziali, a partire da Cuadrado, hanno pagato. Discorso per certi versi opposto nel caso di Diego Simeone, che ha cambiato la partita con i cambi. E un aiuto sulle palle inattive.

DIEGO SIMEONE 6 - Lascia in panca Vitolo e schiera Lemar: non il migliore in campo, per usare un eufemismo. Rischia di perdere, ma tiene alti i giri della squadra con i cambi. E tutto sommato è riuscito a ingabbiare Cristiano Ronaldo, aiutato dal pubblico del Wanda Metropolitano, almeno sotto porta. Corregge in corsa i propri errori.

MAURIZIO SARRI 6 - La scelta di puntare su Cuadrado paga, perché il colombiano rende e soprattutto segna un eurogol. Molto meno, l’insistenza su uno schema difensivo che nelle palle inattive sta oggettivamente penalizzando la sua Juventus. Il sarrismo è ancora da vedere, ma ne abbiamo ammirato scampoli. Una sufficienza di fiducia, l’avventura in Champions inizia comunque dove il suo predecessore aveva perso 2-0. E non è poco.