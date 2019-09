© foto di Dimitri Conti

La sfida di domani fra Atletico Madrid e Juventus sarà un grande test di maturità per la stella lusitana Joao Felix, classe 1999, che si troverà di fronte un vero e proprio mito come il connazionale Cristiano Ronaldo di cui spesso è stato etichettato come erede. Del resto il club madrileno lo ha pagato 126 milioni, una cifra da predestinato che ha aumentato le pressioni e le attese nei suoi confronti. Dopo aver diviso lo spogliatoio del Portogallo domani sera al Wanda Metropolitano Joao Felix e Cristiano Ronaldo saranno rivali sul campo, quasi una sfida fra presente e futuro del calcio lusitano e mondiale, una serata che il giovane non dimenticherà specialmente se il suo Atletico Madrid dovesse vincere contro i bianconeri. Lo riporta Tuttosport.