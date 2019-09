Atletico, Simeone: "CR7 animale da gol, ma non preparo la sfida su di lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È difficile preparare una partita contro di lui”. Diego Simeone ritrova Cristiano Ronaldo. E l’allenatore dell’Atletico Madrid non può ovviamente dirsi spaventato dal bomber della Juve, ma dimostra comunque di temerlo: "È un animale da gol, ha un livello diverso e con lui in area serve attenzione: non è facile da controllare, ha un cambio di passo e una capacità di segnare che come visto abbiamo sofferto. È un animale da gol".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!