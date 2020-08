Audero: "Pirlo campione assoluto. Pippo Inzaghi? Ha dimostrato di essere migliorato tanto"

Parlando a Sky Sport, il portiere della Sampdoria Emil Audero si è soffermato anche su due giovani tecnici che si misureranno su una panchina di Serie A nella nuova stagione, Pippo Inzaghi e Pirlo: "Il bianconero è un campione assoluto, ho avuto modo anche se per poco di frequentarlo durante gli allenamenti con le giovanili della Juventus. Non so come sarà da allenatore, ma a livello di conoscenze non ci sono dubbi. Inzaghi? Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ho condiviso ottimi momenti a Venezia. Sono curioso di vederlo perché secondo me ha dimostrato di essere migliorato tanto".