Ausilio chiarisce: "Ho sentito tante cose sbagliate: con Conte il rapporto è normale"

vedi letture

Piero Ausilio, a Sky Sport, ha chiarito la quesitone riguardante il suo futuro e il rapporto con Conte. "Non è mai partito nulla: ho rinnovato 5-6 mesi fa, ho un legame con l'Inter, con la proprietà e con tutta l'Inter. Ho sentito in questi giorni tante considerazioni sbagliate sul mio rapporto con Conte, con lo staff. Ci confrontiamo, come in tutte le realtà. Con l'allenatore ho un rapporto normale, di confronto, cordiale, come ho avuto con tutti e ora con Conte".