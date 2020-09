Ausilio ribadisce: "Dobbiamo vendere e tramite le cessioni acquistare delle opportunità"

vedi letture

Repetita iuvant. Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha voluto sottilineare la situazione del mercato nerazzurro da Rimini. "Su Tonali non abbiamo iniziato la trattativa. Piace, è interessante, è di futuro per l'Italia, lo sarà anche per un'altra squadra ma non ci siamo mai avvicinati. Non ci sono per noi le condizioni oggi di iniziare questo tipo di affari. Avremmo puntato su un giovane prospetto ma non su una priorità. Devo chiarire che stiamo puntando sulle cose che possiamo fare. Alcune opportunità possiamo coglierle, dobbiamo vendere e tramite le cessioni dobbiamo procurarci opportunità. Sarà un mercato attento e fatto di opportunità che passa dalle rivendite".