Ausilio rivela: "Stavo per lasciare l'Inter prima dell'arrivo di Suning"

Piero Ausilio poteva lasciare l'Inter prima dell'ingresso di Suning. L'ha rivelato lo stesso direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di 'Sky': "L'anno tra l'uscita di Thohir e l’arrivo dei cinesi c’è stata la concreta possibilità di andare via. Un po’ perché mi sentivo stanco, un po' perché il peso di quegli anni passati a inseguire il problema finanziario e non tanto quello tecnico mi avevano un po' abbassato non l'entusiasmo ma le energie. Avevo preso in considerazione l’idea di andar via".