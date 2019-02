Bakayoko sul suo futuro: "A chi non piacerebbe restare al Milan?"

© foto di www.imagephotoagency.it

"A chi non piacerebbe restare al Milan? Ma non dipende solo da me. Ho ancora un contratto di tre anni col Chelsea". Parole e pensieri di Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan che la scorsa estate è sbarcato in Italia e che col passare dei mesi è diventato perno fondamentale della squadra di Gennaro Gattuso. Classe '94, il centrocampista francese può essere riscattato dal club rossonero a fine stagione per 35 milioni di euro. "La stagione - prosegue ai taccuini di 'Nice Matin' - sta andando bene, ho dovuto dimostrare di essere all'altezza di un club mitico come il Milan. L'atmosfera che senti a San Siro è straordinaria. Gattuso? È un allenatore diretto e senza peli sulla lingua: dà tutto per i suoi giocatori e ti trasmette valori positivi.