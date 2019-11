Balotelli non verrà convocato: i motivi (anche extracalcistici) di Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli non rientrerà tra i convocati per i prossimi impegni della Nazionale, le ultime gare di qualificazione per Euro 2020. A svelarlo, il 'Corriere della Sera' oggi in edicola che spiega i motivi che spingeranno il commissario tecnico Mancini a non inserire il nome di SuperMario nella lista: Balo rientrerà solo quando la condizione sarà al top e i comportamenti saranno quelli giusti. Inoltre, una convocazione a questo giro verrebbe anche associata a un messaggio politico per quanto accaduto negli ultimi giorni e Mancio non vuole: per il ct dell'Italia Balotelli deve conquistarsi la convocazione solo ed esclusivamente con le sue prestazioni.