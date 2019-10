Barça-Inter, i voti ai tecnici: Conte la legge bene. Valverde la ribalta

Fonte: dall'inviato al Camp Nou, Barcellona

Barcellona-Inter 2-1 (3' Lautaro, 58' e 84' Luis Suarez)

Partiamo da un presupposto. Barcellona e Inter hanno dato vita ad una bella gara, intensa e con giocate di livello. Ai punti le squadre si dividono la posta, col primo tempo di marca nerazzurra e la ripresa caratterizzata dal timbro forte e chiaro dei blaugrana. Ma alla fine il risultato finale premia i padroni di casa, probabilmente anche per via di un'esperienza a certi livelli sicuramente più importante.

ERNESTO VALVERDE 6,5 - Nel primo tempo il suo Barcellona è irriconoscibile. Gioco lento e prevedibile e zero giocate individuali. Con l'Inter che rientra negli spogliatoi giustamente in vantaggio. Nella ripresa cambia tutto e l'inserimento di Vidal arriva al momento giusto e al posto giusto: togliere Busquets è una mossa spesso rischiosa, ma in questo caso decisamente azzeccata. Il cileno ribalta la partita, al resto pensa Luis Suarez. E Valverde torna a casa con i 3 punti.

ANTONIO CONTE 6,5 - Il primo tempo è un capolavoro tattico. Intrappola il talento del Barcellona con un 3-5-2 compatto e votato alle ripartenze di qualità. Obiettivo raggiunto, con Lautaro Martinez che sblocca subito la gara e la squadra che regge agli assalti, per la verità sterili, del Barcellona. La ripresa come detto racconta un'altra partita, ma le attenuanti sono tutte dalla parte dell'ex ct: Candreva e Sanchez, bravi a dare qualità e intensità nella prima frazione, avevano probabilmente bisogno del cambio. Discorso simile per Sensi. Alla fine a fare la differenza sono state la qualità e l'esperienza del Barça, ma Conte la sfida l'aveva preparata decisamente bene.