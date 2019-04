Barcellona, 160 milioni di dubbi: Coutinho-United non è fantamercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

120 milioni di euro più 40 di bonus: diciamo che la folle spesa del Barcellona a gennaio 2018, insieme al peso dell'eredità lasciata dal caso Neymar, non ha certo aiutato Philippe Coutinho a inserirsi nel modo più semplice. Le pressioni sono diventate subito insostenibili e il rendimento dell'ex Inter non ha mai pienamente ripagato né la cifra né le aspettative del mondo blaugrana. Ecco perché immaginare il fantasista brasiliano lontano dalla Catalogna dopo appena una stagione e mezza non sembra certo fantamercato.

Il malumore del giocatore, d'altronde, è apparso chiaro e tondo ancora una volta con la polemica esultanza dopo il gol al Manchester United. Curioso che Coutinho abbia segnato alla squadra che in estate potrebbe decidere di riportarlo in Premier a suon di milioni. Oltre ai Red Devils, va però monitorato anche l'interesse del PSG, che ha già avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del Barça. Passo indietro ricordando le grandi gesta di Liverpool o ultima chance per la rivincita in terra spagnola? La decisione finale, molto probabilmente, spetterà allo stesso Coutinho, arrivato al bivio decisivo della sua intera carriera.