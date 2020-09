Barcellona-Messi, i dettagli della riunione fra il padre e il club. Possibili nuovi contatti

vedi letture

Il Mundo Deportivo racconta nuovi ed ulteriori dettagli circa l'incontro, avvenuto in gran segreto, fra Jorge Messi ed il Barcellona per trattare l'addio della Pulce. Al summit il padre del Diez era accompagnato dall'altro figlio Rodrigo (braccio destro di Leo a Barcellona) e da uno degli avvocati di famiglia, mentre il club blaugrana era rappresentato dal presidente Josep Maria Bartomeu e dal dirigente Javier Bordas. L'incontro è durato un'ora e mezzo circa, in un clima definito cordiale.

I dettagli - Nonostante la cordialità, però, Bartomeu è stato chiaro: Messi non partirà se non per la clausola rescissoria da 700 milioni o, in alternativa, al termine del prossimo anno quando scadrà l'accordo. E in tal senso, Bartomeu ha nuovamente messo sul piatto il rinnovo fino al 2023. Dall'altra parte, il padre di Messi ha ribadito le intenzioni del giocatore: firmare la risoluzione sfruttando la clausola ad hoc sul contratto, quella che nella forma sarebbe scaduta il 10 giugno ma che secondo l'entourage della Pulce sarebbe stata prolungata fino al termine della stagione a causa del lockdown e dello stop del campionato.

Possibili nuovi contatti - Al momento quindi le parti restano più distanti che mai, con Messi che ha nuovamente fatto sapere di aver già dato per conclusa la sua esperienza al Barcellona. Possibile, si legge, un nuovo contatto nelle prossime ore.