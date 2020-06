Barcellona-Napoli con i tifosi al Camp Nou? In Spagna sono quasi certi del via libera

Secondo l’edizione odierna del Mundo Deportivo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Barcellona e Napoli sarà giocato quasi certamente a porte aperte, almeno parzialmente. La gara sarà giocata ad agosto, le ultime in arrivo dalla Catalogna indicano l’8 come possibile giorno buono, ed in vista di quella data il quotidiano parla di una “quasi sicura” presenza di pubblico al Camp Nou.

Il Barça sta lavorando al programma “Espai Net i Segur” e punta ad avere una parte di tifosi allo stadio anche per il finale de La Liga, a cominciare dalla gara del 23 giugno contro l’Athletic Club. A decidere e dare l’eventuale via libera sarà il governo catalano ed in tal senso sono già stati avviati proficui contatti. Se dovesse arrivare l’ok per il campionato, sarebbe quasi scontato anche quello per la Champions visto che la UEFA anche in questo caso ha scelto di rimettersi alle decisioni delle autorità competenti dei singoli paesi.

