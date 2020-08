Barcellona-Napoli, ultime Champions: azzurri mai ai quarti, catalani non li mancano da 13 anni

Un pareggio con almeno due gol o un successo al Camp Nou per staccare il pass per Lisbona. Il Napoli vola a Barcellona con la consapevolezza di poter tentare l'impresa ed eliminare Lionel Messi e compagni dalla Champions League, qualificandosi così alla Final Eight in Portogallo. Stasera alle 21.00 in Catalogna andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea: si riparte dall'1-1, una sfida da dentro o fuori per Rino Gattuso e i suoi ragazzi. Per il Napoli sarebbe la prima volta ai quarti, per il Barcellona l'ennesima.

Le ultime Champions League del Barcellona. Il Barça si è qualificato ai quarti nelle ultime 12 sfide in questa fase della competizione, il Napoli è ancora alla ricerca della sua prima qualificazione ai quarti. Altro dato che può fare paura agli azzurri: in Champions League il Barcellona è imbattuto da 35 gare (31 vittorie e 4 pareggi), una striscia iniziata nel settembre 2013 ed il precedente record erano le 29 gare del Bayern Monaco tra 1998 e 2002, mentre ad eliminazione diretta è imbattuta in casa da 14 gare (12 vittorie e 2 sconfitte, l'ultima col Bayern Monaco nel ritorno della semifinale 2012/13) ed in generale ha perso solo due delle ultime 30 gare di Champions (18 vittorie e 10 pareggi).

Le ultime Champions League del Napoli. Di contro i numeri del Napoli in trasferta non sono incoraggianti: la vittoria in casa del Salisburgo e quella in casa dello Zurigo nel 2018/19 sono le uniche nelle ultime nove trasferte europee (P4 S3) ed i partenopei non vincono da sette partite contro club spagnoli, in casa e in trasferta (3 pari e 4 sconfitte). Inoltre il sodalizio azzurro è stato eliminato nei cinque doppi confronti UEFA quando ha pareggiato l'andata in casa, più recentemente contro il Dnipro nella semifinale Europa League 2014/15 e prima ancora contro l'Athletic Club di Bilbao negli spareggi Champions.