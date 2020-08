Barcellona-Napoli vale oltre 10 mln: i quarti porterebbero i ricavi Champions a quasi 70 mln

Arrivare alla Final Eight di Lisbona avrebbe un'incidenza importante per il Napoli anche dal punto di vista economico. Come riportato dall'edizione odierna Il Mattino, infatti, già solo eliminare il Barcellona porterebbe nelle casse della società 10,5 milioni di euro. Finora grazie alla Champions League il club azzurro ha già avuto introiti per 59,31 milioni tra market pool, partecipazione, ranking storico, bonus risultati, bonus ottavi e bonus redistribuito. Si arriverebbe, dunque, a quasi 70 milioni di ricavi dalla massima competizione europea.