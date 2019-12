Barcellona, Valverde allontana il mercato: "Vidal? Non ci sto pensando"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Inter. Inevitabilmente, si parla anche dell'argomento mercato e di Arturo Vidal: "Non penso che sia una domanda da fare a me. Non ci sto pensando, non siamo nel periodo di mercato. Cessione a centrocampo? La risposta la sapete già... Ancora non siamo arrivati al mercato, non devo dire niente. Io penso alla mia squadra. Da gennaio a maggio ci sono tante partite, tante giornate".