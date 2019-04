Barcellona, Valverde non molla Rakitic: Inter alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Ivan Rakitic? Il tecnico blaugrana Ernesto Valverde è stato chiaro: non vuole rinunciare alla qualità del croato in mezzo al campo. Tutto dipende dal giocatore: Rakitic vorrebbe un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio, il Barça non ha nessuna intenzione di ritoccare lo stipendio ad un giocatore di 31 anni. Sullo sfondo resta l'Inter, con i nerazzurri pronti ad inserirsi qualora la frattura tra giocatore e club diventasse insanabile.