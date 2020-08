Barcellona, Vidal: "Rispetto per il Napoli, ma spero di sollevare la Champions"

Lunga intervista rilasciata da Arturo Vidal a Mundo Deportivo, alla vigilia della sfida contro il Napoli e a due anni dal suo arrivo a Barcellona. Il centrocampista cileno non sarà in campo nel ritorno degli ottavi a causa di una squalifica: "Sono stati due anni spettacolari. Ho avuto la possibilità di stare in un gruppo di giocatori spettacolare e i tifos mi hanno fatto sentire a casa. Speriamo di chiudere bene questa stagione. Sarà triste non poterci essere domani ma darò il mio supporto. Siamo pronti, ci siamo preparati al massimo. Quella di domani sarà la partita più importante dell'anno, faremo di tutto per passarei il turno e per inseguire il sogno: tornare a essere campioni d'Europa. Abbiamo riposato ma questo non sarà determinante: conterà fare più dei nostri avversari e se daremo il massimo, ce la faremo".

Come affronterete la sfida dopo l'1-1 dell'andata? Cosa ti preoccupa del Napoli?

"Dobbiamo giocare da Barcellona, aggredendo dal primo minuto. Vogliamo dare un segnale anche per il futuro. Il Napoli è un'ottima squadra e ha un allenatore di carattere, che dirà alla squadra di non smettere mai di correre. La loro forza è questa, quindi dobbiamo essere concentrati e sfruttare ogni opportunità".

Ai quarti potresti ritrovare il Bayern.

"Sì ma pensiamo a questa partita. Abbiamo il dovere di provare a vincere la Champions, abbiamo tutto. Ma dobbiamo in primis avere rispetto per il Napoli. Possiamo battere chiunque".

Dopo l'ultima sconfitta interna c'è stata una riunione nello spogliatoio. Cosa vi siete detti?

"È una cosa privata ed è difficile parlarne. Sappamo cosa è successo e come abbiamo perso il campionato, non vogliamo fare lo stesso con la Champions. L'obiettivo è chiaro e mi immagino di sollevare la Champions League. Se dovesse accader, ma la farò tatuare da qualche parte, è una promessa".

Setien rimarrà alla guida del Barcellona?

"Se non dovessimo vincere la Champions la società farà delle valutazioni. Però potrebbe anche restare e per me andrebbe bene: è un buon allenatore e parla con i giocatori. Dopo l'incontro con Messi le cose sono migliorate: i giocatori devono essere a proprio agio per cercare di dare il meglio, ma non è quello che è successo nelle ultime settimane del campionato. Ora chiaramente l'atteggiamento è cambiato e abbiamo molta fiducia".

Come giudichi la situazione di Arthur?

"Non voglio essere coinvolto, non so cosa sia successo. Ho molto affetto e rispetto nei suoi confronti, spero che stia bene".

Messi come sta?

"Motivato e concentrato. Sappiamo che è il nostro capitano e il miglior giocatore del mondo. Se sta bene, ci aiuterà a vincere il titolo ma tutti dobbiamo aiutarlo".

Il tuo contratto scade nel 2021 e a gennaio sei stato vicinissimo all'Inter. Cosa farai in futuro?

"Mi sento importante e sono affezionato a questa squadra. Spero di arrivare alla fine del contratto e vincere tanti titoli. Se Dio lo vorrà, sarà ancora qui nella prossima stagione".