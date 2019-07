Barella ha già deciso, vuole l'Inter. In settimana nuovi contatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma ha sorpassato l'Inter per Nicolò Barella, ma difficilmente potrà chiudere la gara in prima posizione. Perché oramai il centrocampista ha deciso di volere giocare con la maglia nerazzurra, scartando la possibilità di finire in giallorosso. Tanti i motivi della scelta: dall'ingaggio, comunque alto, alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League da protagonista, con una squadra che vorrebbe, nelle intenzioni, recitare un ruolo di primo piano.

L'INTER NON HA FRETTA - Chiuso il capitolo plusvalenze a giugno, ora i nerazzurri stanno valutando quale sia la miglior strategia per arrivare a Barella. Colidio e Gavioli erano i primi nomi, la richiesta del Cagliari era quella di Eder ed Esposito. Difficile che l'italobrasiliano, a meno di una decurtazione sostanziale dell'ingaggio, possa finire in Sardegna. Dall'altra parte la Roma offre 35 più Defrel che, dal canto suo, avrebbe espresso il proprio assenso al trasferimento.

QUALCHE GIORNO PER DECIDERE - Come lo stesso Giulini ha dichiarato ieri, se Barella fosse convinto della offerta giallorossa allora l'affare sarebbe già chiuso. L'idea è comunque quella di andare all'Inter, oppure aspettare un altro anno in Sardegna. In settimana sono previsti contatti tra le parti per chiudere l'operazione.