Baronio e quelle parole su Pirlo: "Siamo fratelli. Insieme saremo una grande coppia"

Roberto Baronio, per Andrea Pirlo, è e sarà più di un vice. Lo ha raccontato lui stesso, il rapporto che li lega, in un'intervista al Corriere della Sera datata novembre 2017. "Ho conosciuto Andrea alla Voluntas, aveva otto anni e io dieci. Sembrava avesse una faccia fredda e supponente, ma entrammo in sintonia da subito dividendo la camera nelle trasferte anche da professionisti, prima nel nostro Brescia e poi con la maglia della Nazionale. Ci reputiamo fratelli, gli ho scritto un messaggio in dialetto dopo l'ultima partita e mi ha risposto che per ora non è triste. Mi ha accennato qualche volta alla possibilità di diventare allenatore, io gli ho detto che insieme potremmo essere una grande coppia e ritrovarci a casa nostra sarebbe fantastico. Del resto, già da giocatore, ha seguito la mia strada: nelle numerose battute tra di noi, gli ho sempre detto che era diventato un grande regista dopo aver studiato da me nelle giovanili. Lui ha, però, cambiato quel ruolo rendendolo unico. Ma lo rivedremo presto in campo, senza pallone non sa stare".