Dopo la nomina di Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra, la Sampdoria ufficializza anche il resto dello staff tecnico che, come da previsione, vede Roberto Baronio nel ruolo di mister in seconda.

Di seguito il comunicato:

"L’U.C. Sampdoria comunica le prime figure che al momento andranno a comporre lo staff tecnico dell’allenatore responsabile della prima squadra Andrea Pirlo per la stagione sportiva 2023/24.

Andrea Pirlo (allenatore)

Roberto Baronio (allenatore in seconda)

Mauro Bertoni (collaboratore tecnico)

Paolo Bertelli (preparatore atletico)

Nicola Pavarini (preparatore dei portieri)".