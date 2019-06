Barzagli: "Buffon è ancora fra i migliori. Conte-Inter? Non lo critico"

L'ormai ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, a margine di una premiazione a Catanzaro, ha parlato anche di Gianluigi Buffon e Antonio Conte: "Gigi è una persona speciale che va sempre in cerca di nuove sfide. Non so cosa farà il prossimo anno, ma a 41 anni resta ancora uno dei migliori al mondo. Conte all'Inter? È una scelta lavorativa, non posso criticarlo. Soprattutto non essendo dentro alla questione".