Bayern, Perisic: "Notte da sogno. Ho un contratto con l'Inter, nel calcio tutto è possibile"

vedi letture

Ivan Perisic, attaccante del Bayern Monaco, parla così dopo la Champions League vinta dalla sua squadra, ai microfoni di Sky Sport: "Quando cominci a giocare a calcio sogni notti così, e vincere subito la Champions alla prima finale mi rende felice. Peccato che i tifosi non siano qua con noi, ma domani andremo a festeggiare in Germania. Vediamo se potremo fare poi qualcosa con loro".

Una finale dura.

"Sì, il PSG è una buona squadra, sappiamo bene come sono. Abbiamo giocato bene, un paio d'errori nel primo tempo, ma abbiamo il miglior portiere del mondo: quando serve, lui è presente".

Cosa significa personalmente questa notte?

"Un sogno. Peccato che non ho fatto mai qualcosa con l'Inter, non abbiamo vinto niente ma per fortuna quest'anno ho conquistato un Triplete e sono felice. Ho ancora un contratto di due anni con l'Inter, vediamo cosa succederà: nel calcio tutto è possibile, ci incontreremo e ne parleremo. Non voglio dire nient'altro, ora approfitterò di questa notte per stare con la mia famiglia e i compagni, c'è tempo per il futuro".