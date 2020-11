Belotti va in doppia cifra con l'Italia: è il 35esimo nella storia della Nazionale azzurra

vedi letture

Gol numero 10 con la maglia della Nazionale italiana per Andrea Belotti, che ha sbloccato il risultato nella sfida contro la Bosnia che si sta svolgendo in questi minuti. L'attaccante del Torino è il trentacinquesimo giocatore ad andare in doppia cifra in azzurro.