Claudio Beneforti, giornalista e opinionista di MC Sport, al Live Show ha parlato così: "Mihajlovic ha cambiato tutto nel Bologna e oggi vediamo una squadra completamente diversa da prima. La reazione che abbiamo visto ieri dopo il gol del Sassuolo è stata clamorosa, poi è chiaro che la squadra di De Zerbi ha commesso alcuni errori. E' un Bologna pronto nella testa anche a reagire a un contrattempo. Adesso il Bologna c'è ed è convinto di potersi salvare".

A questo punto il Bologna è la favorita per salvarsi?

"Il Bologna non deve pensare che il pericolo è scampato. Se invece i concetti di oggi vengono alimentati di giorno in giorno non ci dovrebbero essere problemi con un calendario che vede cinque partite in casa e quattro in trasferta. Questo cambio di marcia del Bologna ha portato ansie anche nelle altre squadre, basta vedere che cosa è successo a Empoli e Udine con due cambi in panchina. Prima che arrivasse Mihajlovic tutti pensavamo che il Bologna fosse tra le tre destinate a retrocedere".

Destro molto sfortunato?

"E' entrato un po' a freddo, ha fatto gol e poi ha fatto una corsa incredibile che poi ha causato un infortunio muscolare. Giovedì avrebbe giocato a Bergamo contro l'Atalanta e invece salterà le prossime tre partite".