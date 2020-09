Benevento-Caprari, ci siamo: è in arrivo il definitivo via libera della Sampdoria

Gianluca Caprari al Benevento, ci siamo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è in arrivo il sì definitivo della Sampdoria per la cessione dell'esterno d'attacco classe '93 in Campania. Reduce dal prestito al Parma della passata stagione, Caprari è atteso ora da mister Inzaghi in giallorosso.