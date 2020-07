Benevento, proposti Obi Mikel e Schurrle: il club sannita non è convito dei due profili

Non solo Loic Remy, altri due giocatori internazionali sono stati proposti al Benevento. Si tratta di John Obi Mikel e Andre Schurrle. Come riportato da Sky Sports però, il club sannita avrebbe detto no ai due giocatori, non ritenuti adatti al progetto della squadra per la serie A.