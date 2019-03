© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Newcastle Rafa Benitez è pronto a far spesa in Italia per risollevare le sorti di una squadra che vuole tornare protagonista in Premier League: stando al The Evening Chronicle, i Magpies sarebbero molto interessati a Nicolò Zaniolo della Roma e Roberto Inglese, di proprietà del Napoli e in prestito al Parma. Per il centravanti gli spazi in azzurro sembrano pochi e una cessione a giugno sembra tutt'altro che una chimera (c'è anche l'Atalanta sulle sue tracce), mentre il giovane trequartista sta discutendo il rinnovo contrattuale con la Roma.