Berardi vede viola e si esalta

Risultato finale: Fiorentina-Sassuolo 0-1

Deve averci pensato anche lui in questi giorni. Domenico Berardi sembra avere un conto aperto con determinate squadre: Milan, Lazio e Fiorentina. Queste sono le formazioni a cui ha segnato di più nel corso della sua carriera. La serata del Franchi è stata decisa proprio dalla marcatura del classe '94, in crescita negli ultimi due mesi dopo una prima parte di stagione a dir poco difficile. Il gol al Napoli dello scorso 10 marzo ha di fatto segnato la svolta nell'annata dell'ex bambino prodigio del Mapei Stadium, ormai diventato calciatore fatto e finito nonostante abbia ancora tante cose da dimostrare. Ai suoi livelli ma anche sui grandi palcoscenici, qualora dovesse poi accettare il cambio di casacca e provare a fare un passo avanti in carriera.

Sesto gol alla Fiorentina. Tornando a stasera, Berardi è riuscito a capitalizzare la chance capitatagli al 36'. Decisiva anche la deviazione di Pezzella per mettere a sedere Lafont, per la gioia di De Zerbi che può festeggiare il ritorno al successo in trasferta ma soprattutto il decimo posto in classifica. Una magra consolazione per tanti, forse non per il tecnico ex Benevento che fino a un mese fa vedeva la zona retrocessione a un passo. Adesso per l'aritmetica salvezza basta conquistare appena un punto. Con il Berardi visto negli ultimi 50 giorni, la permanenza in A potrà essere festeggiata già nel prossimo weekend contro il Frosinone.