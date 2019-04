Le pagelle del Sassuolo - Sensi e Demiral sugli scudi. Pararigori Consigli

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Fiorentina-Sassuolo 0-1

Consigli 7 - Sale in cima alla classifica dei pararigori della stagione in Serie A con il terzo penalty neutralizzato. Questa volta la vittima è uno specialista come Veretout. Sicuro anche sulle uscite.

Lirola 7 - Una spina nel fianco di Biraghi. Senza dubbio uno dei migliori in campo. Aveva azzaccato anche l'assist vincente per Demiral, ma Fabbri al VAR gli annulla il +1 per fuorigioco.

Ferrari 6 - Partita senza sbavature a contenere un reparto senza punte di ruolo fino al 30' della ripresa. Lo aiuta molto anche l'ottima partita di Demiral.

Demiral 7 - E' normale che attiri gli sguardi interessati delle migliori squadre in Italia e all'estero. Il suo rendimento è in crescita continuamente. Abbina velocità a cattiveria, nonostante non sia certo di leve ridotte. Bello anche il confronto diretto con Chiesa che lo ha visto spesso uscire vincitore. 59' annullato gol per fuorigioco

Rogerio 6 - Inizia molto bene spingendo tanto sulla fascia sinistra e sotto lo sguardo attento di Paratici. Cala dopo aver sbagliato un gol clamoroso su cross al bacio di Lirola. Si risveglia intorno al 35' della ripresa con un bel tiro respinto da Lafont.

Peluso 6 - Buona partita macchiata dal fallo da rigore su Chiesa che però risulterà indolore a causa dell'errore di Veretout. Nei confronti personali risulta come sempre molto affidabile.

Magnanelli 6 - Gara senza picchi per il capitano neroverde che però non sbaglia e risulta sempre preciso nelle chiusure. Se i compagni di reparto si possono staccare di qualche metro in avanti è anche merito della sua copertura.

Sensi 7 - Nel primo tempo è senza dubbio il migliore in campo. Fantasia e qualità a servizio degli attaccanti senza mai lasciare soli i compagni di reparto. L'assist vincente per l'1-0 di Berardi arriva all'ennesimo tentativo dopo diversi errori degli attaccanti. Cala alla distanza pur sbagliando pochissimo. (Dall'82' Duncan S.V.).

Berardi 6,5 - Quando vede Fiorentina non vede viola ma rosso. Arriva l'ennesimo gol contro una squadra che lo segue da anni senza riuscire mai ad acquistarlo. Per il resto non gioca una partita sontuosa, anche perché il nervoso confronto con Berardi gli toglie qualche energia di troppo. (Dal 92' Matri S.V.)

Babacar 5,5 - E' forse l'unico della squadra di De Zerbi a non giocare una partita sufficiente. Forse soffre il ritorno al Franchi e il risultato è che tocca pochissimi palloni senza lasciare segno. (Dal 70' Boga 6 - Tiene palla e prova qualche numero in ripartenza, niente di trascendentale pur non demeritando).

Bourabia 6,5 - Molto bene a centrocampo ma risulta un po' impreciso quando arriva nei pressi della porta. Prestazione comunque ben al di sopra della sufficienza.