Fiorentina ancora male. Berardi spinge Sassuolo e firma il sorpasso

Risultato finale: Fiorentina-Sassuolo 0-1

Il Sassuolo conquista i tre punti in palio e la decima posizione in classifica. La serata del Franchi di Firenze premia i neroverdi per una rete a zero, merito della marcatura firmata poco dopo la mezzora da Berardi. Il successo proietta gli emiliani nella parte sinistra della classifica a quota 41 punti, mentre la Fiorentina resta a quota 40 mancando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria targata Montella. Per il Sassuolo, nonostante i tre punti di stasera, non si può parlare ancora di salvezza aritmetica: i punti sull'Empoli terzultimo sono 12 a quattro turni dalla fine, ma gli azzurri hanno gli scontri diretti a favore (vittoria emiliana al Mapei Stadium per 3-1 nel girone d'andata, trionfo azzurro per 3-0 al Castellani).

Le scelte di formazione. Sorpresa tra le file della formazione gigliata con Laurini schierato sulla fascia destra, Simeone è ancora in panchina e viene sostituito da Mirallas così come avvenuto a Bergamo. Solito 3-5-2 invece per i neroverdi, che in attacco si affidano alla coppia Berardi-Babacar. Dietro le due punte, invece, c'è Sensi a illuminare la manovra.

Fase di studio in avvio. Il Sassuolo prova ad aggredire alto, la Fiorentina tenta la manovra ma è un insuccesso da una parte e dall'altra. Berardi si lamenta per un tocco di mano di Milenkovic al 14', senza però trovare il consenso dell'arbitro. La risposta ospite è affidata a Magnanelli che al 17' carica il destro dalla distanza ma la conclusione termina ampiamente a lato.

Il Sassuolo prova a mettere la freccia. Perché la compagine di mister De Zerbi, dopo il 20', interpreta meglio la gara e sfiora il gol del vantaggio in ben due occasioni. Al 28' Rogerio cicca clamorosamente la sfera a due passi dalla linea di porta, su suggerimento di Lirola dalla corsia destra. Non riesce a credere ai suoi occhi De Zerbi, che cinque minuti dopo deve registrare anche la scivolata provvidenziale di Laurini su tocco sottomisura di Bourabia.

Botta e risposta, o quasi. Il Sassuolo riesce finalmente a segnare, anche con merito, al 36' su azione manovrata: Sensi serve Berardi, la cui conclusione è deviata da Pezzella e beffa Lafont. Neanche il tempo di festeggiare che gli emiliani concedono alla Viola la chance di pareggiare i conti: Peluso strattona Chiesa e il direttore di gara Fourneau assegna il rigore ai padroni di casa, ma Veretout calcia a mezz'altezza trovando la pronta risposta di Consigli. Imperfetta l'esecuzione da parte del francese, buono invece l'intervento dell'estremo difensore che permette al Sassuolo di rientrare negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

Doppio cambio per Montella, Demiral segna ma è in fuorigioco. Fischia il pubblico del Franchi e il tecnico viola opta per l'inserimento di Beloko e Gerson al posto di Dabo e Mirallas, lasciati negli spogliatoi all'intervallo. La Fiorentina si affida quasi esclusivamente all'estro di Chiesa, ma il gioiello dei toscani - seguito dal ds della Juve Paratici, presente allo stadio - non basta. Il Sassuolo fa buona guardia e va a segno per la seconda volta con Demiral: bravo il difensore a girare a rete su traversone di Lirola dalla destra, il VAR non convalida la rete per offside millimetrico del turco salvando così la squadra gigliata.

Cambia anche De Zerbi, poi ci prova Muriel. Il primo cambio emiliano arriva al 70', con Boga al posto di Babacar. Applausi da parte del pubblico di casa per l'ex viola, talento mai esploso per davvero durante la sua carriera in terra toscana. E' tuttavia la Fiorentina a risultare pericolosa al 73' con l'attaccante ex Siviglia che, servito da Chiesa, non inquadra la porta ospite. Al 75' arriva il momento di Simeone, schierato in campo da Montella per Edimilson Fernandes.

Ancora Chiesa, poi occasione Rogerio. La Fiorentina si affida alla forza della disperazione, sempre con il numero 25 che supera Demiral ma trova la presa a terra di Consigli. Ribaltamento di fronte e l'esterno dei neroverdi mette in difficoltà Lafont che riesce però a salvare la sua porta. Il secondo cambio emiliano vede l'ingresso di Duncan per Sensi al minuto 82, per portare energie fresche alla mediana e bloccare il punteggio. Situazione che si verifica fino al 95', per la gioia del Sassuolo che porta a casa la prima vittoria esterna del 2019. Per la Fiorentina, invece, è un'altra serata amara.