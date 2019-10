© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso del suo intervento al sito ufficiale della Sampdoria, il neo centrocampista doriano Andrea Bertolacci è tornato sul suo addio al Milan: "Quest'anno per me sarà importante perché ho voglia di far vedere il calciatore che sono. L'ultima al Milan è stata una stagione difficile per tanti aspetti: l'allenatore e la società volevano tenermi a tutti i costi, quindi il giocare poco è stato difficile. Ma mi è servito dal punto di vista dell'esperienza, mi ha formato sotto il profilo umano e caratteriale".