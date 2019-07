Bertolacci: "Milan, rammarico perché non ho mostrato le mie qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Bertolacci, centrocampista svincolato, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della fine della sua esperienza al Milan: "C'è un po' di rammarico, non ho mai avuto la possibilità per dimostrare le mie qualità. È stata una stagione negativa, dispiace perché non sono riuscito a mettermi in mostra. Tanti fattori hanno contribuito, fra cui il fatto che ero in scadenza".

Cosa non ha funzionato al Milan?

"Da quando sono arrivato a Milano ci sono stati più bassi che alti ma è un periodo della vita che non rinnego. Ora guardo avanti, ho voglia di rivalsa e non vedo l'ora di ricominciare".

Sulla permanenza nell'ultima stagione

"Gattuso è stato un fattore molto importante. Mi ha convinto in tutti i modi a restare, giocavamo in tre competizioni e puntava su di me. Ho parlato spesso con lui per capire come era la realtà perché non volevo passare un anno come poi ho passato. Quando un allenatore ti vuole, per un calciatore è importante. È stata una scelta dettata dall’allenatore. I meccanismi da spogliatoio sono particolari. Ho dato il massimo in allenamento, i compagni mi chiedevano perché non giocavo. Sono situazioni che ti incoraggiano perché capisci che ci puoi stare ma che ti scuotono perché capisci che c’è qualcosa che non va”.