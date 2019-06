© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorprendente vantaggio ospite al Dall'Ara di Bologna: Krystian Bielik ha insaccato con un sinistro violento e preciso che ha beffato Meret, comunque non esente da colpe. Il portiere azzurro infatti devia la sfera ma non abbastanza per evitare il gol biancorosso, al termina di una carambola che ha premiato il centrocampista scuola Arsenal dopo una punizione murata dall'Italia. Una punizione severissima per gli Azzurrini, che avevano dominato in lungo e in largo in questa prima frazione, andando anche vicini al gol.