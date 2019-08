Bologna, altra cessione a centrocampo. Donsah va al Cercle Brugge

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Godfred Donsah ha vinto le sue perplessità: per il centrocampista ghanese, nuova avventura al Cercle Brugge stando a quanto rivela Sky. Arriva dal Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro, tanto che in serata il giocatore partirà alla volta del Belgio dove l’attende il suo agente Silvio Pagliari, già ieri volato a Bruges per trovare l'accordo col club.