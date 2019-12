© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Barrow nella lista di mercato del Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna gli uomini mercato del presidente Saputo hanno, infatti, in agenda anche un contatto con l'agente di Emanuel Vignato del Chievo, per definire l'accordo in vista della prossima stagione in virtù del contratto con la società clivense in scadenza nel giugno 2020.