Bologna, coperta troppo corta in difesa. Servono almeno 2 rinforzi

Ventiquattro punti in venti partite e un tredicesimo posto in classifica che forse non rende giustizia alla qualità della rosa e del lavoro svolto da Sinisa Mihajlovic e i suoi collaboratori negli ultimi mesi. A differenza della passata stagione, il Bologna non dovrebbe essere coinvolto nella lotta per la salvezza (sembrano già tanti i 9 punti di vantaggio sul Brescia terzultimo), ma la paura è quella di continuare a vivere in quell'anonimato che era costato caro a Roberto Donadoni.

Coperta corta - La società, nelle ultime due sessioni di mercato, ha fatto sforzi importanti per rinforzare la rosa e mantenere tutti i gioielli sotto le Due Torri. Ma l'impressione di incompiutezza, che manchi qualcosa, è davvero forte, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato: in distinta, oggi, c'erano solo sei difensori, di cui due terzini e due elementi (Corbo e Paz) utilizzati poco o niente fino a questo momento. Perso Ibanez (e con Bani squalificato contro la SPAL), che ha scelto la Roma, la società emiliana dovrà correre ai ripari e ingaggiare nel più breve tempo possibile un centrale, oltre a un laterale che possa giocare indifferentemente su entrambe le corsie. Nagatomo potrebbe essere il nome giusto, ma bisognerà affrettare i tempi, per regalare a Mihajlovic un po' di serenità in più.