Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, si è così espresso in seguito al roboante ko per 4-0 rimediato dai rossoblu al quarto turno di Coppa Italia contro l'Udinese: "Non ci prendiamo mai attenuanti, ci dispiace per i tifosi venuti fin qui perché hanno percorso tanti chilometri e si attendevano una serata diversa. Volevamo dare seguito alla prestazione di Napoli. Oggi hanno giocato dei ragazzi che durante l'anno si sono visti poco ma che si sono distinti in positivo durante gli allenamenti. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, Sinisa si aspettava una prestazione differente e sicuramente non sarà contento: questa sconfitta potrebbe essere una scossa per la sfida contro il Milan".