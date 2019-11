Dopo il pareggio arrivato contro il Parma, il vice allenatore del Bologna Emilio De Leo ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "I problemi sappiamo che ci sono, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, ci prendiamo il pareggio strappato con le unghie all'ultimo respiro ben sapendo che non possiamo ridurci all'ultimo e possiamo fare meglio. Il mister si aspetta sempre di più, a maggior ragione oggi che giocavamo in casa e si sarebbe aspettato qualcosa in più. A volte tendiamo ad allungarci e in quei frangenti vengono fuori dei limiti, è un atteggiamento collettivo mentale, serve maggiore attenzione in difesa".