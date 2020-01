Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il vice di Mihajlovic al Bologna Emilio De Leo ha parlato così nello specifico degli avversari: "Quando i granata subiscono tanto riescono a spuntarla, mentre vanno in difficoltà con chi si difende. Però noi sappiamo che siamo allenati e preparati per giocare in un certo modo. Cercheremo di fare noi la partita, come sempre".

Come si ferma Belotti?

"C'è grande stima per lui, sia umana che calcistica. Richiede un'attenzione particolare per 95 minuti, dovremo essere bravi a tenere botta e a raddoppiarlo".