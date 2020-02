vedi letture

Bologna, De Leo: "Tomiyasu è completo. La società ha fatto una scelta importante prendendolo"

Giornata di vigilia in casa Bologna. Domani la partita al Dall'Ara contro il Genoa ed è il vice di Mihajlovic, Emilio De Leo, ad aver parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati, anche quello relativo a Tomiyasu: "In cosa è migliorato? Era un giocatore completo e vuole sempre migliorare. Ha imparato la lingua in fretta e questo fa capire tante cose. Poi ha cambiato ruolo, passando da centrale a terzino. È molto umile, ha voglia di imparare e la società ha fatto una scelta importante prendendolo. Riesce a leggere bene le partite e sa sempre dove posizionarsi".