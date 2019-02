Bologna, Dijks: "Con Mihajlovic tutto più chiaro. Salvezza possibile"

© foto di PhotoViews

Il terzino del Bologna Mitchell Dijks ha parlato al termine della sconfitta contro la Roma in zona mista, come riportato da Vocegiallorossa.it: "Dispiace non aver vinto perché abbiamo creato tantissime occasioni nel primo tempo, mentre il secondo è stato un po’ più difficile perché la Roma ha aumentato la pressione. Il mister ha iniziato molto bene con noi: ci alleniamo duramente, lavoriamo tanto ed è tutto più chiaro, sappiamo sempre quello che dobbiamo fare. Nell’Ajax ho giocato 4-3-3 e mi trovo meglio perché so quello che devo fare. Sento la fiducia del mister e sono contento si fidi di me. Prima di ogni partita mi mostra dei video su come muovermi difensivamente mentre con la palla mi ha detto che posso fare quello che voglio. Dobbiamo avere fiducia nella squadra e nel mister e se continuiamo a giocare così possiamo rimanere in Serie A.”