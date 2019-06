Bologna, Duncan e Obiang obiettivi per il centrocampo si Mihajlovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna è alla ricerca di un centrocampista che possa fare da spalla all'intoccabile Erick Pulgar e il Corriere dello Sport di questa mattina fa i nomi di Pedro Obiang del West Ham e Alfred Duncan del Sassuolo.

Prezzi diversi - Per quel che riguarda il mediano neroverde il problema è legato al costo del cartellino, visto che la richiesta è tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre per quel che riguarda l'ex Sampdoria, già allenato da Mihajlovic in blucerchiato, non spaventa il costo del cartellino, ma l'ingaggio sì, visto che il centrocampista guadagna attualmente due milioni di euro a stagione.