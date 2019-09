© foto di Federico Gaetano

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista del Bologna. Anche in questo caso, come per l'Atalanta, non c'è abbondanza, ma i felsinei non giocano le coppe europee.

Bologna 2019-2020 - 17 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mattia Bani, Roberto Soriano, Andrea Poli, Ibrahima Mbaye, Mattia Destro

Altri elementi della rosa: Lukasz Skorupski, Angelo Da Costa, Stefano Denswil, Danilo, Nehuen Paz, Mitchell Dijks, Blerim Dzemaili, Nicola Sansone, Ladislav Krejci, Federico Santander, Rodrigo Palacio, Gary Medel

Under 22: Takehiro Tomiyasu, Mattias Svanberg, Jerdy Schouten, Riccardo Orsolini, Andreas Skov Olsen