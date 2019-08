Bologna, ecco Medel: il cileno è sbarcato in Italia. Già pronto per la SPAL?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna ha un sogno nel cassetto: avere a disposizione per la sfida contro la SPAL di venerdì sera il centrocampista Gary Medel. Il cileno - riporta viaemilianews.com - è sbarcato in mattinata a Venezia accolto da Marco Di Vaio che lo accompagnerà a Bologna, dopo aver salutato i compagni e sbrigato le ultime pratiche burocratiche nella giornata di ieri, per svolgere le visite mediche e probabilmente svolgere il primo allenamento coi nuovi compagni alle 17:00.