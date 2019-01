Bologna, idea Tonelli. La Samp potrebbe non confermarlo

Fonte: tuttonapoli.net

Lorenzo Tonelli potrebbe non finire la stagione alla Sampdoria. È lo scenario dipinto dall'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano spiega che il Bologna è a caccia di un difensore centrale e il Napoli sarebbe disposto ad "aiutare" il suo ex ds Bigon nella ricerca se la Samp decidesse di non confermare il difensore ex Empoli che è a Genoa in prestito con diritto di riscatto.