Bologna, il giovane leader Tomiyasu: acquistato per 6 milioni ora ne vale quasi 30

Takehiro Tomiyasu oggi compie 22 anni e si riscopre sempre di più leader del Bologna targato Mihajlovic. Il giapponese in estate è stato cercato dal Milan ma i rossoblu non l'hanno lasciato partire, convinti della sua importanza e anche della valutazione destinare a salire di settimana in settimana. Grazie anche al fatto che sa destreggiarsi bene sia da centrale che da laterale a destra, dai 6 milioni investiti due estati fa da Saputo, ora il suo valore è almeno 25 milioni ma tendente ai 30. "E' uno da Manchester United" ha dichiarato nel recente passato Sabatini e se prosegue con il rendimento mostrato nei mesi italiani, è possibile che un giorno non lontano quel livello lo raggiunga davvero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.